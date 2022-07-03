انت الان تتابع تفاصيل خبر بسب التعاون العسكري.. كوريا الشمالية تنتقد أمريكا وكوريا الجنوبية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708584/بسب-التعاون-العسكري-كوريا-الشمالية-تنتقد-أمريكا-وكوريا-الجنوبية

انتقدت كوريا الشمالية، الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال الآونة الأخيرة حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدان الثلاثة وقالت بيونغ يانغ إن :”ذلك يعد تجسيدا لخطة أمريكية لتشكيل تحالف عسكري مثل حلف الناتو في المنطقة”.

دوت الخليج

وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد.

سيادة عسكرية

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية " إن الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقي من نشر الولايات المتحدة للشائعات بشأن الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية هو توفير ذريعة من أجل تحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأوضح المتحدث أن:"الوضع السائد يستدعي بشكل أكثر إلحاحا تعزيز دفاعات البلاد من أجل مواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية.

حرب نووية وشيكة

كما حذرت كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية مفاجئة فى أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب تحركات أمريكا العسكرية والتى وصفتها كوريا الشمالية بالمتهورة.

وفى سياق متصل انتقدت كوريا الشمالية المناقشات التى اجراها رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الياباني، فوميو كيشيدا بشأن اجراء تدريبات عسكرية ثلاثية وذلك على هامش قمة الناتو التى عقدت فى العاصمة الأسبانية بمدريد.

ويشار إلى ان قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التقوا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الذي اجريت الأسبوع الماضي واتفقوا على استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.