انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708581/بعد-قليل-طلاب-الثانوية-العامة-يؤدون-امتحاني-الكيمياء-والجغرافيا

يؤدي بعد قليل، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الكيمياء، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم / علمي رياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا.

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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة أبوابها أمام الطلاب في الثامنة صباحًا، قبل ساعة من بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حتى يتمكن المراقبين والقائمين على تأمين الامتحانات من اتخاذ الإجراءات التفتيشية المعتادة بشكل سهل ودون التأثير على وقت الامتحان.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، من خلال أسئلة وإجابات على "البابل شيت" وفقا لأسئلة نظام التقييم الجديد للثانوية العامة

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو، في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجلد مفاهيم يضم جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- الشعبة الأدبية) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتحتوي مجلدات المفاهيم على مختصر للمناهج، تتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين والخرائط، وغيرها من المعلومات المتعلقة بكل مادة، حيث أعد مجلدات المفاهيم مجموعة من الخبراء ومستشاري المواد.