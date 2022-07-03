وزير النقل : القطار الكهربائى الجديد يشمل 19 محطة ويستقبل مليون راكب يوميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:30 صباحاً - قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي الجديد يبدأ من محطة عدلي منصور في منطقة السلام إلى شمالا في مدينة العاشر من رمضان وجنوبا المدينة الرياضية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن أطوال القطار الكهربائي تصل إلى 103 كليو مترات في 19 محطة ويستقبل مليون راكب يوميا.

وأضاف وزير النقل، خلال عرض تفصيلي للقطار الكهربائي الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولي التي يتم افتتاحها تشمل 70 كليو متر وتضم 12 محطة، وعمل فيها 20 شركة مصرية مع شركات صينية لتوريد المعدات.

وأشار وزير النقل، إلى أن القطار يشمل 6 عربات وعدد القطارات فى المرحلة الأولى 22 قطارا، وهذا العدد كافي للمرحلة الأولي، وزمن التقاطر دقيقتين ونصف.