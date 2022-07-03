رئيس شركة "سوبر جيت": إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:30 صباحاً - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من اللواء صبري أيوب رئيس مجلس إدارة شركة "سوبر جيت"، حول محطة حافلات سوبر جيت بعدلي منصور، حيث قال إنه تم إنشاء المحطة على مساحة 1.5 فدان مكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات وساحة للحافلات تسع حتى 24 حافلة، منها 4 حافلات كهربائية بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 يوميا ومعدل ركاب يصل إلى 5000 راكب.

وأضاف "إنه يتواجد داخل الساحة 3 وسائل مواصلات، وهي حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددي الكهربائي عدلي منصور- المطار، والحافلات الترددية عدلي منصور - موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد".

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت، إلى أنه تم إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل هذه الساحة بإمكانيات 4 شواحن بقدرة شحن حتى 8 أتوبيسات.. موضحا أنه تم الإنشاء والتجهيز بأيد وسواعد مصرية وشركة مصرية خالصة.

ولفت إلى أن جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة والجاري شحنها الآن هي إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60 %.