محافظ بنى سويف يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:29 صباحاً - وصلت "منذ قليل" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، في مستهل زيارتها لبني سويف " اليوم الأحد" ، حيث كان في استقبالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، والذي استقبلها بمدخل مدينة بني سويف الشمالى عند حديقة الشلال

هذا ويتوجه المحافظ برفقة الوزيرة إلى مركز الفشن لإفتتاح مشروع إعادة إعمار وتأهيل منازل بقرية الحيبة ، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر ، بجانب توزيع عقود لمشروعات صغيرة وأجهزة تعويضية على بعض الأسر الأولى بالرعاية