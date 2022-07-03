أخبار مصرية

محافظ بنى سويف يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن في...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:29 صباحاً - وصلت "منذ قليل" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، في مستهل زيارتها لبني سويف " اليوم الأحد" ، حيث كان في استقبالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، والذي استقبلها بمدخل مدينة بني سويف الشمالى عند حديقة الشلال

هذا ويتوجه المحافظ برفقة الوزيرة إلى مركز الفشن لإفتتاح مشروع إعادة إعمار وتأهيل منازل بقرية الحيبة ، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر ، بجانب توزيع عقود لمشروعات صغيرة وأجهزة تعويضية على بعض الأسر الأولى بالرعاية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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