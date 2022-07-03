وزير النقل يكشف عن تصميم الخط السادس للمترو.. من الخصوص لـ المعادى الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير: "إنه بعد توجيهات الرئيس السيسى قمنا بتسيير أتوبيس ترددى كهربائى بطول 13 كيلو، وذلك بعد إضافة منطقتى حدائق أكتوبر والهرم أصبح لدينا بدل الخط الخامس أتوبيس ترددى سريع على الطريق الدائرى". وأضاف أن الخط السادس فى مرحلة التصميم والطرح على الشركات العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولة مهتمة بهذا الخط حيث يبدأ الخط السادس من الخصوص وحتى المعادى الجديدة وطرة البلد جنوبا، ولفت إلى أننا نتشرف اليوم بافتتاح الرئيس السيسى "ال آر تى" والذى يبدأ من محطة عدلى منصور حتى مدينة بدر. وتابع "أننا بذلك لدينا خطوط نقل جماعى كهربائية كلها صديقة للبيئة أطوالها 500 كيلو"، مؤكدا أنه لا توجد دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط لديها 500 كيلو وسائل نقل كهربائية للنقل الجماعى.

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