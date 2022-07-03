رئيس «سوبر جيت»: إنشاء محطة على مساحة 1.5 فدان تسع لـ24 حافلة

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شرح من صبرى أيوب رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت حول محطة حافلات سوبر جيت بعدلى منصور، حيث قال إنه تم إنشاء المحطة على مساحة 1.5 فدان مكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات وساحة للحافلات تسع حتى 24 حافلة منها 4 حافلات كهرباء بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 يوميا ومعدل ركاب يصل إلى 5000 راكب.





وقال "إنه يتواجد داخل الساحة 3 وسائل مواصلات، وهى حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددى الكهربائى عدلى منصور- المطار، والحافلات الترددية عدلى منصور - موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد". وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت إلى أنه تم إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل هذه الساحة بإمكانيات 4 شواحن بقدرة شحن حتى 8 أتوبيسات، موضحا أنه تم الإنشاء والتجهيز بأيد وسواعد مصرية وشركة مصرية خالصة. ولفت إلى أن جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة والجارى شحنها الآن هى إنتاج شركات مصرية وبمكون محلى يصل إلى 60%.

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