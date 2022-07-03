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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708587/بحضور-وزير-المالية-صناعة-النواب-تناقش-اليوم-المشكلات-التي-تعترض-تنمية-القطاع-الصناعي-وتطويره

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعا اليوم الأحد، مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

دوت الخليج

صناعة النواب تتفقد ورش ومصانع الغردقة

وكان قد تفقد وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

وتفقد الوفد، خلال الجولة الميدانية، مصانع إنتاج المواد الغذائية والمنتجات والورش الخشبية والزيوت والورقيات فى حرص لتفقد كافة الأنشطة الصناعية لإيجاد حلول للتحديات ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل .

ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعه بأن هدفنا حل جذري لكل مشكلات الصناعه بالمدينه الصناعيه بالغردقه ، وهناك مذكرة ساعدها اللجنه بكل المشكلات لعرضها علي الحكومه ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنميه الصناعيه ووضع جدول زمني لحل المشاكل وإزالة المعوقات.

واضاف معتز محمود بأن أعضاء اللجنه تفقدوا المصانع بكافة أنشطتها الغذائيه والإنتاجية والصناعية ، وهناك شعاع امل في مدينة الغردقه الصناعيه نظرا لنوعيات الإنتاج وتوافر مواد الخام ، وماشاهدناه من بنيه تحتيه تدعو للفخر ، نشكر وزراة الصناعه والتنميه الصناعيه عليها ، واستمعنا لكافة المشكلات وسنعمل علي حلها في أقرب وقت.

وتبلورت مشاكل المصنعين بالمدينة الصناعية فى التمويل والتسويق، حيث طالب أصحاب الصناعات تسويق منتجاتهم وتوفير التمويل اللازم لدعم الصناعة الوطنية.