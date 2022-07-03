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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708586/قبل-فتح-الميركاتو-الصيفي-ماذا-يحتاج-الأهلي-من-صفقات

دوت الخليج:

وأصبح يتواجد في كل فريق عدد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم بالفعل، وسيودعون ناديهم لخوض تجربة جديدة، ولكن هناك أندية مثل النادي الأهلي، حافظت على لاعبيها من الصفقات، فقد نجحت في التجديد للتونسي علي معلول، قبل انتهاء عقده، ولكنها بحاجة إلى تدعيمات قوية خلال الميركاتو المقبل، تخدم الفريق، وتتناسب مع طموحات المدير الفني الجديد ريكاردو سواريس.

ويحتاج المارد الأحمر، لتدعيم صفوفه في بعض المراكز، مثل مركز الباك ليفت، فعلى الرغم من التواجد المميز لعلي معلول، في هذا المركز إلا أنه ومع تقدمه في العمر واحتمالية هبوط مستواه، تجد الجماهير الحمراء أنه لابد من وجود تدعيم قوي في هذا المركز ليكون بديل مناسب لـ التونسي، خاصة وأن محمود وحيد، لم يظهر تألقاً في بعض من مشاركاته مع الفريق.

_ ترى بعض الجماهير، أنه يجب على الإدارة التدعيم في مركز حراسة المرمى، وذلك في ظل تراجع مستوى محمد الشناوي الحارس الأول للفريق، وعدم تقديم علي لطفي ما يفيد الفريق في المباريات التي تواجد فيها، لذا كان هناك تقارير تفيد بأن النادي الأهلي، بالفعل تواصل مع حارس إنبي محمود جاد، ليكون هو أحد تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

_ على صعيد الأجنحة، فهناك آراء تفيد بأنه لابد من تدعيمات قوية في هذا المركز، وذلك بعد الأداء الضعيف الذي يقدمه الأجنحة المتواجد مع الفريق في الوقت الحالي، فمع هبوط مستوى الشحات، وتراجع مستوى بيرسي تاو، بشكل ملحوظ وإمكانية بيعه خلال الميركاتو المقبل، وعدم إضافة ميكيسوني، لأي حلول مع النادي بالإضافة لكثرة إصاباته، تجعل الإدارة في موقف حرج، وتجعلها تعيد التفكير في مستوى الأجنحة المتواجدة مع الفريق في الوقت الحالي.

هناك العديد من الأسماء المرشحة للتواجد في القلعة الحمراء، ولكن ليس هناك أية تأكيدات بالتعاقد مع أي من الأسماء المرشحة هذه للتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء.