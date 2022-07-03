انت الان تتابع تفاصيل خبر 15 يوليو.. واما تحيي حفل غنائي في الساحل الشمالي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708583/15-يوليو-واما-تحيي-حفل-غنائي-في-الساحل-الشمالي

يستعد فريق واما المتألق، لإحياء حفل غنائي في يوم 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك في ‘حدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، الذي من المقرر أن يشهد إقبال جماهير هائل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل فريق واما في الساحل الشمالي

ويتألق فريق واما الغنائي المكون من أحمد فهمي، والمطرب محمد نور، والمطرب أحمد الشامي، والموزع الموسيقي نادر حمدي بعدد من أغنياتهم المفضلة لدى الجمهور وهي: “فطومة، رايحة جاية، اسمها ايه، على فكرة، ده كلام، على طول بسأل عليك، ليه لا، حب عادي، أمانة”، فضلا عن أغنيتهما التي أعلنوا عودتهم بها بعد غياب لفترة وحققت نجاحا ساحقا وهي “نجمة معدية”.

واما في الساحل الشمالي

ويقام حفل فريق واما في بورتو مارينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا، ولم يتم الإعلان عن الشروط أو موعد حجز التذاكر حتى الأنـ اذ أن الحفل يأتي ضمن احتفلات النجوم بصيف 2022.

أحمد فهمي يفتتح مطعمه الجديد

جدير بالذكر، انه افتتح الفنان أحمد فهمي أحد أعضاء فريق واما الفرع الثاني من مطعم اللحوم في الساحل وأحي حفل الإفتتاح فريق واما حيث صعد أحمد فهمي والفنان أحمد الشامي والفنان نادر حمدي علي المسرح وتضمن الحفل اكثر من اغنية وسط أجواء مبهجة وتفاعل من الحضور منهم اغنية نجمة معدية وفطومة وقام بجميع تفاصيل الإضاءة للاحتفالية وليد الحريري وتنظيم يارا احمد وايضا حرص علي الحضور الشاعر امير طعيمة وتهنئته.

ويعد مطعم أحمد فهمي الجديد أول مطعم لحوم يتم افتتاحه على الطريقة التركية في مصر وكان افتتاح الفرع الجديد بالساحل الشمالي في سيدي عبد الرحمن وتواجدت المذيعة اميرة فراج وأولاده لدعمه في نجاحه الجديد.

نجمة معدية أخر أعمال واما الغنائية

من ناحية أخرى، كانت أخر اعمال فريق واما الغنائي أغنية “نجمة معدية” التي تقول كلماتها: “نجمه معديه لا لا لا لا طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.

يا أرض اتهدي ما عليكي قدي وشوف الحلو أما بيحلوا عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو نجمه معديه ودي غير الكل معديه دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه نجمه معديه ودي غير الكل معديه دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه لا لا لا لا نزلت م الدائري حلو الوش يا ناس دائري لأ مش ممكن لأ تبهري عدي الوقت الوقت جري جري جري وعالي الجو الجو الجو