موقف الأهلي في الدوري قبل مواجهة الجونة

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يستعد الفريق الأو لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تُقام على ستاد خالد بشارة.

دوت الخليج:

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 5 من يوليو الجاري، ويستضيف ستاد خالد بشارة هذا اللقاء، الذي تم تأجيله من فبراير الماضي بسبب ارتباط المارد الأحمر بخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

يحتل المارد الأحمر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاءين أمام كلاً من ( المصري البورسعيدي، سموحة).

ويتبقى للفريق مواجهتين مؤجلتين بخلاف مباراة الجونة، أمام كلاً من ( المقاولون العرب، الإسماعيلي)، ويسعى لتحقيق الفوز خلال هذه المواجهات حتى يضمن الصعود للقمة التي يحتلها الزمالك برصيد 51 نقطة، ولكنه يتفوق بلعب عدد أكبر من المباريات عن الفريق الأحمر.

مباراة الأهلي وبتروجيت

وكان قد حقق الفريق الأحمر الفوز في لقاء أمس أمام فريق بتورجيت، بنتيجة هدفين نظيفين، وتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وضرب موعداً مع فريق الزمالك في المباراة التي ستجمع بينهما يوم 21 يوليو الجاري.

وسجل هدفي الأهلي في مباراة الأمس كلاً من محمد مجدي أفشة، و محمد عبد المنعم.

ترتيب الدوري المصري:

ترتيب الدوري المصري

وقبل انطلاق الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ، إليكم ترتيب البطولة المصرية:

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 49 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4 فيوتشر 39 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6- طلائع الجيش 36 نقطة

7- البنك الاهلي 31 نقطة

8- فاركو 30 نقطة

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة

10- المصري 26 نقطة

11- إنبي 26 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

13- غزل المحلة 26 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- المقاولون العرب 20 نقطة

17- إيسترن كامباني 16 نقطة

18- مصر المقاصة 14 نقطة