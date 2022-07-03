الرئيس السيسي يتفقد قطارات "تالجو" الإسبانية ... وزير النقل يشرح : تتضمن "واى فاى" وشاشات عرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 صباحاً - استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن عربات قطار "تالجو" الإسبانى، من وزير النقل المهندس كامل الوزير، موضحا ما تحتويه من إمكانيات تتضمن "واي فاي" وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات.
وقال وزير النقل كامل الوزير، "إن كل عربة تشتمل على مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وحمامات لذوى الاحتياجات الخاصة تتضمن تليفون لاستخدامه في حالة الطوارئ لذوى الاحتياجات الخاصة".
وأضاف: "أن عربات القطار تشتمل على غرفة تحكم.. حيث أن كل عربة تشمل 7 كاميرات مراقبة، يتم مراقبتها من غرفة التحكم، وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل لأي عربة يتم تسجيله على الكمبيوتر"، موضحا أن كل عربة قطار تشمل (بوفيه).
أوضح أن الخط الثالث يبدأ من محطة عدلي منصور إلى محور روض الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا بطول (41 - 42) كم بالكامل ويوجد 34 محطة ستحمل نحو 1.5 مليون راكب".
وأضاف كامل الوزير أن "المرحلة الأولى من هذا الخط (العتبة - العباسية) ثم توالت المراحل .. إلى أن انتهينا اليوم من المرحلة الثالثة (أ) التي تبدأ من العتبة وحتى الكيت كات، فالمرحلة كلها 17 كيلو فيها 15 محطة نصف مليون راكب .. الجزء الأول منها 3 (أ) من العتبة وحتى الكيت كات.. وهذه منطقة هامة للغاية تعبر من منطقة العتبة أهم ميدان تجاري وسكني في القاهرة إلى منطقة الكيت كات التي تكتظ بالسكان".
وقال: "نحن جاهزون اليوم في التشغيل التجريبي من محطة (صفاء حجازي بمنطقة الزمالك).. نستأذن حضرتك بالتشغيل التجريبي".