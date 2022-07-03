وزير النقل خلال افتتاح محطة عدلي منصور : المواطن سيشعر داخل عربات القطار الجديدة بأنه يركب سيارة مرسيدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 صباحاً - قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، "إننا قمنا بعمل بحث على كل المحطات المركزية في العالم وكان أكبرها محطة في فرنسا تحوي 4 وسائل نقل؛ نحن لدينا 7 وسائل نقل بها 4 كهربائية أولها المبنى الرئيسي والذي بداخله ثلاث وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس، وتم بتوجيه سيادتكم في إطار تخطيط مصر الجديدة وإنشاء محور الفريق عصار والفريق عرابي، بنقله إلى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية الموجودة في عين شمس، ثم استخدام مسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة".

وأشار "الوزير" خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق أي الخط الثالث، وتم تشريفكم افتتاح المرحلة الرابعة منه في عدلي منصور خلال 16 أغسطس 2020، أما الخط الثالث وهو القطار الكهربائي الخفيف والذي سيتم افتتاحه اليوم والبدء في تشغيله، علاوة على موقف السوبر جيت وهو به 4 وسائل نقل منهم من هو للأقاليم، وآخر كهربائي ترددي من عدلي منصور للمطار، وأتوبيس كهربائي يربط بين عدلي منصور وموقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد، والأتوبيس الترددي "بي أر تي" الذي يمر على الطريق الدائري ويمر أعلى الكوبري العلوي، وهناك مجموعة من الأنفاق طولها 500 متر لربط هذه الوسائل مع بعضها، كما أن هناك 10 أفدنة من الأماكن الخضراء وعناصر الاتصال، علاوة على مول تجاري على 6 أفدنة الدور الأرضي منه بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الشرح المفصل للرئيس السيسي، قائلا: "إن العنصر البشري هو من أهم الأولويات في المنظومة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأشار الوزير إلى أن القطارات الجديدة التابعة لشركة (تالجو) الإسبانية تحتوي على تكنولوجيا حديثة لضمان أمانة وراحة المسافر، مضيفا أنه تم تدريب المهندسين والفنيين في دولة منشأ القطار للتدريب على الاستخدام والصيانة.. موضحا أن العقود المبرمة مع الشركة تتضمن توريد وصيانة القطارات.

تحدث وزير النقل المهندس كامل الوزير عن عربات القطار قائلا:"إن الراكب يشعر خلال ركوبه عربات القطار بأنه يركب سيارة مرسيدس، حيث تشمل مساعدين أفقي ورأسي، فرامل ميكانيكية وثلاثية (ميكانيكي وهواء وكهربائي)، تتضمن وسائل تأمين عالية".