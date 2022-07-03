الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 صباحاً - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء محطة عدلي منصور المنطقة المركزية.

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشرح مفصل من كامل الوزير الذي أوضح أن الخط الثالث يبدأ من محطة عدلي منصور إلى محور روض الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا بطول (41 - 42) كم بالكامل ويوجد 34 محطة ستحمل نحو 1.5 مليون راكب".

وأضاف كامل الوزير أن "المرحلة الأولى من هذا الخط (العتبة / العباسية) ثم توالت المراحل إلى أن انتهينا اليوم من المرحلة الثالثة (أ) التي تبدأ من العتبة وحتى الكيت كات، فالمرحلة كلها 17 كيلو فيها 15 محطة وتحمل نصف مليون راكب، الجزء الأول منها 3 (أ) من العتبة وحتى الكيت كات، وهذه منطقة هامة للغاية تعبر من منطقة العتبة أهم ميدان تجاري وسكني في القاهرة إلى منطقة الكيت كات التي تكتظ بالسكان".

وقال "نحن جاهزون اليوم في التشغيل التجريبي من محطة (صفاء حجازي بمنطقة الزمالك) .. نستأذن حضرتك بالتشغيل التجريبي".