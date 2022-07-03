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الرئيس السيسى يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة " أ " من الخط 3 لمترو الأنفاق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 صباحاً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح محطة عدلي منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية) .

رافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الافتتاح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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