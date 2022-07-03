الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلى من وزير النقل.. ويتفقد محطة عدلي منصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 صباحاً - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حول محطة عدلي منصور المركزية.

وهنأ الفريق كامل الوزير - في بداية شرحه - الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة يوم 3 يوليو (يوم القرار) باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرار الشعب يوم 3 يوليو وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.

وقال وزير النقل: "نرحب بسيادتكم اليوم والسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي يوجد بها كل شيء جديد".

وأضاف: "محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور"، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى في العالم.