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وزير النقل: محطة عدلى منصور المركزية أول مرحلة للتحول إلى نقل أخضر...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:28 صباحاً - قال الفريق كامل الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية، إن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي يوجد بها كل شيء جديد".

وأضاف الفريق كامل الوزير: "محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة، وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور"، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى في العالم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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