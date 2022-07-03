السيسى يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة ”أ” من الخط 3 لمترو الأنفاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:28 صباحاً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح محطة عدلي منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية) .

رافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الافتتاح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.