الوزير: مصر أول دولة إفريقية تمتلك وسائل نقل صديقة للبيئة على 500 كيلومتر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى محطة عدلى منصور المركزية: "مصر أول دولة فى قارة إفريقيا تمتلك وسائل نقل جماعى صديقة للبيئة على مساحة 500 كيلومتر".
يشار إلى أن محطة عدلى منصور المركزية أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط، والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).
ورافق الرئيس السيسى، خلال الافتتاح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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