الوزير: نمتلك أكبر محطة مركزية فى العالم تحوى 7 وسائل نقل

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير: "إننا قمنا بعمل بحث على كل المحطات المركزية فى العالم وكان أكبرها محطة فى فرنسا تحوى 4 وسائل نقل؛ نحن لدينا 7 وسائل نقل بها 4 كهربائية أولها المبنى الرئيسى والذى بداخله ثلاث وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس والذى كان يبدأ من منطقة عين الشمس، وتم بتوجيه سيادتكم فى إطار تخطيط مصر الجديدة وإنشاء محور الفريق عصار والفريق عرابى، بنقله إلى محطة عدلى منصور لفك منطقة الزحام المرورى والكثافة المرورية الموجودة فى عين شمس، ثم استخدام مسار السكة الحديد كمحور مرور آخر فى منطقة مصر الجديدة".

وأشار وزير النقل إلى أن الوسيلة الأخرى هى مترو الأنفاق أى الخط الثالث، وتم تشريفكم افتتاح المرحلة الرابعة منه فى عدلى منصور خلال 16 أغسطس 2020، أما الخط الثالث وهو القطار الكهربائى الخفيف والذى سيتم افتتاحه اليوم والبدء فى تشغيله، علاوة على موقف السوبر جيت وهو به 4 وسائل نقل منهم من هو للأقاليم، وآخر كهربائى ترددى من عدلى منصور للمطار، وأتوبيس كهربائى يربط بين عدلى منصور وموقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد، والأتوبيس الترددى "بى أر تى" الذى يمر على الطريق الدائرى ويمر أعلى الكوبرى العلوى، وهناك مجموعة من الأنفاق طولها 500 متر لربط هذه الوسائل مع بعضها، كما أن هناك 10 أفدنة من الأماكن الخضراء وعناصر الاتصال، علاوة على مول تجارى على 6 أفدنة الدور الأرضى منه بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، محطة عدلى منصور المركزية أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

ورافق الرئيس خلال الجولة التفقدية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى، ووزير النقل المهندس كامل الوزير وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الشرح المفصل للرئيس السيسى قائلا "إن العنصر البشرى هو من أهم الأولويات فى المنظومة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأشار الوزير إلى أن القطارات الجديدة التابعة لشركة (تالجو) الإسبانية تحتوى على تكنولوجيا حديثة لضمان أمانة وراحة المسافر، مضيفا أنه تم تدريب المهندسين والفنيين فى دولة منشأ القطار للتدريب على الاستخدام والصيانة، موضحا أن العقود المبرمة مع الشركة تتضمن توريد وصيانة القطارات.

ومن جانبه، قال المهندس محمد حمدى "إن تكنولوجيا تالجو متطورة وتقدم خدمة للركاب على أعلى ضمان من مستويات الرفاهية والراحة والأمان"، وذلك من خلال طرق الربط بين العربات التى تتم عبر 3 نقاط بخلاف القطارات التقليدية من نقطة واحدة، الأمر الذى يجعل العربة مثبتة بشكل قوى لا تجعل الراكب يشعر باهتزاز القطار طوال الرحلة".