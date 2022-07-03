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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - /708579/بالأرقام-تفوق-الشياطين-الحمر-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والزمالك-فى-كأس-مصر

يستعد قطبي مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقان

التقي الفريقان من قبل فى كأس مصر ٣١ مباراة ، حقق الأحمر الفوز في ١٦ لقاء، بينما حقق الزمالك الفوز ١٠ مرات وحضر التعادل فى ٥ مرات .

وخاض الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ٢٠ مرة، وحقق المارد الأحمر الفوز ٩ مرات، وتعادلا ٣ مرات وفاز الفارس الأبيض ٨ مرات .

الجدير بالذكر أن مباراة حقق فيها النادي الأهلي الفوز كانت في نهائي كأس مصر ٢٠٠٧ وفاز 4/3، بينما المواجهة الأخيرة التي فاز الزمالك كانت في 2016 وانتصر3/1.

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي أمس، الصعود إلى نهائي كأس مصر العام الماصي، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الزمالك ضد سيراميكا

انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك، ثم أحرز سيف تيكا الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 88.