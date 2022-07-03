عاجل- وزير النقل: محطة عدلى منصور المركزية نفذت بفكر جديد

جدة - نرمين السيد - وهنأ الوزير، فى بداية شرحه، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة يوم 3 يوليو "يوم القرار" باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، معربا عن شكره وتقديره للجيش والشرطة على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار الرئيس السيسى وقرار الشعب يوم "3 يوليو" وعلى ما يبذلونه ويقدمونه حتى الآن.

وقال وزير النقل "نرحب بسيادتكم اليوم والضيوف فى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى تم تنفيذها بفكر جديد فى إطار الجمهورية الجديدة التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتى يوجد بها كل شىء جديد".

وأضاف: "محطة عدلى منصور تم تنفيذها فى إطار خطة تطوير قطاعات النقل التى صدق عليها الرئيس السيسى، وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعى أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة وهذا ما تم تنفيذه بالفعل فى محطة عدلى منصور"، مشيرا إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريبا المرة الأولى فى العالم.