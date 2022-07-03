عاجل- بث مباشر.. الرئيس يفتتح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحطة عدلى منصور المركزية، وذلك خلال افتتاحه المحطة والقطار الكهربائى السريع. واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح مفصل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للمخطط التفصيلى لمحطة عدلى منصور المركزية.

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