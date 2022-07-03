الرئيس السيسى يفتتح القطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور المركزية اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائي.



جدة - نرمين السيد - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائي. جاء ذلك وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

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