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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /708575/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

يخوض فريق الإسماعيلي ضد نظيره غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

يخوض فريق فيوتشر ضد إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

يخوض فريق سانتوس ضد فلامينجو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

يخوض فريق سيياراضد إنترناسيونال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

يخوض فريق بالميراس ضد أتليتيكو باراناينسي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

يخوض فريق سريع وادي زم ضد الدفاع الحسني الجديدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض شباب المحمدية ضد مولودية وجدة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.