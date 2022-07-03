طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والجغرافيا

جدة - نرمين السيد - وتفتح اللجان أبوابها من الثامنة صباحا لتنفيذ إجراءات تفتيش الطلاب قبل الدخول للتأكد من عدم وجود موبايل أو أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش.

وأعلنت الإدارات التعليمية، عبر صفحاتها الرسمية على «فيس بوك»، استلام رؤساء اللجان لمجلد المفاهيم المعدل لمادة الكيمياء، وش