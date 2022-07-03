انت الان تتابع تفاصيل خبر نيابة الحسينية تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد جاره بسبب الغسيل في الشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /708574/نيابة-الحسينية-تصرح-بدفن-جثة-شاب-لقي-مصرعه-على-يد-جاره-بسبب-الغسيل-في-الشرقية

صرحت نيابة الحسينية العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد جاره بسبب خلافات على مياه غسيل الملابس، وذلك بعد أن طلبت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دوت الخليج

شهد مركز الحسينية بمحافظة الشرقية اليوم السبت حادثاً مأساوياً، حيث لقي شاب مصرعه على جاره بدائرة المركز بسبب خلافات على تنقيط الغسيل على بلكونة الآخر، وخلافات على مسح سلم العمارة.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي تفيد وصول الشاب "محمد . أ .م" 30 عاماً جثة هامدة إلى المستشفي.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات وقوع خلافات بين المجنى عليه "محمد . أ" 30 عاماً عامل، والجاني "محمد . م" 43 عاما عاطل بسبب خلافات على تنقيط مياه الغسيل على بلكونة المجنى عليه.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى طلبت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.