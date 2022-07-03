انت الان تتابع تفاصيل خبر «بسبب خلافات أسرية»..زوج يشعل النيران في شقته ببني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /708567/بسبب-خلافات-أسريةزوج-يشعل-النيران-في-شقته-ببني-سويف

اقدم شاب فى العقد الرابع من العمر على إشعال النيران في شقتة السكنية عقب حدوث خلافات مع زوجتة ومشادات كلامية بينهما وذلك بأحد شوارع حى الجزيرة بمدينة بني سويف، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

دوت الخليج

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحي الجزيرة بوسط مدينة بني سويف، فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، والسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

قوات الحماية المدنية

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارة إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب في غرفة نوم داخل شقة سكنية خاصة بشخص يدعى «أحمد م.»، 35 سنة، وأن الحريق لن يسفر عن إصابات بشرية أو وفيات، بينما أصيبت الزوجة نتيجة ارتطام يدها بلوح زجاجي.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته، أقدم على أثرها على إشعال النيران في غرفة النوم، وأثناء محاولة الزوجة إطفاء النيران أصيبت في يدها اليسرى، إثر اصطدامها بزجاج غرفة النوم.

النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط الزوج.

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما لإصابات بالغة وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ على إثر ، سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل بمحافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ما تسبب في إصابتها بكسور وإشتباه إرتجاج.

هيئة الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت المصابة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنها تدعى "خديجة أ.ف" 16 عامًا، مقيمة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، ومصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وإرتجاج وكسر في العمود الفقري.

النيابة العامة

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إِراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.