لبيك اللهم لبيك.. اعرف مناسك الحج والعمرة بشكل مفصل

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار إن أول شيىء يفعله الحاج هو الإحرام من الميقات ثم دخول مكة، ويقوم المعتمر بطواف الركن فيطوف سبعة أشواط بدءا من الحجر الأسود بحيث يكون البيت عن يساره وكلما وصل إلى الحجر الأسود قبله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه.

وبعدها يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى حلق المعتمر شعره أو فصره وتحلل من إحرامه وهذه هى أعمال العمرة.

وقال الدار، إن إحرام الحج على ثلاثة أنواع، أولها الإفراد ويسمى المحرم به مفردا وهو أن يهل بالحج مفردا عن العمرة، والثاني "القران" ويسمى المحرم به قارنا وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا وعليه هدى إن كان من غير أهل مكة.

والثالث "التمتع" ويسمى المحرم به متمتعا وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج من ميقات بلده ويدخل مكة ويفرغ من أعمال العمرة ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة ويحل له ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج، وعليه هدى لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.

أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم تحية للبيت الحرام ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة وهذا السعى من أركان الحج، ولهما أن يؤخر السعى إلى طواف الإفاضة ويظلا على إحرامهما.