الأنبا مكاريوس يرأس اجتماع كهنة إيبارشية المنيا

جدة - نرمين السيد - التقى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، اليوم السبت، فى كنيسة القديس مار مرقس "مقر المطرانية"، بمجمع كهنة الإيبارشية.



جدة - نرمين السيد - التقى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، اليوم السبت، فى كنيسة القديس مار مرقس "مقر المطرانية"، بمجمع كهنة الإيبارشية. بدأ اللقاء بـ القداس الإلهى، أعقبته كلمة ألقاها نيافته ثم مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

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