التضامن: بدأنا فى حصر احتياجات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن صبرى عبد الحميد منسق حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة ستكون في محافظات جديدة الفترة القادمة، مؤكدا أننا بدأنا فى حصر احتياجات المرحلة الثانية وسيكون المستهدف أعلى من المرحلة الأولى، وسوف تشهد محافظات جديدة حيث إن المرحلة الأولى شملت 20 محافظة.





وأضاف فى تصريحات ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن حياة كريمة من المبادرات التى حققت إنجازا كبيرا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك 19 جهة مشاركة فى المبادرة. وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى مستهدفة التدخلات الاجتماعية ولها شغل عالى جدا ولدينا مشروعات يستفيد منها المواطنون مثل البنية التحتية

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