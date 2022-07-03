فيديوجراف - المصيف للجميع.. افتتاح أول شاطئ للمكفوفين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وافتتح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أول شاطئ للمكفوفين على مستوى مصر، بعد تخصيص مساحة له من شاطئ ذوى الهمم بالمندرة على البحر المتوسط.
وأوضح المحافظ أن افتتاح شاطئ للمكفوفين، والذى يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، يأتى استكمالا للجهود التى تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوى الهمم، تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعى وخلق حياة كريمة لهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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