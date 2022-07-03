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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708572/دنيا-سمير-غانم-تكشف-تفاصيل-أغنية-اليوم-في-مصر-مبيخلصش-مترددش-في-أي-حاجة-لبلدي

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن تفاصيل أغنيتها الجديدة “اليوم في مصر مبيخلصش" وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل اغنية دنيا سمير غانم “اليوم في مصر مبيخلصش”.

وقالت دنيا سمير غانم خلال المداخلة: “وأنا بصورها كنت سعيدة ومن قلبي عايزة كل الناس تيجي عندنا وتتبسط معانا، مترددش في أي حاجة فيها مصر”.

وأشارت أن تصوير الأغنية تم في أماكن متنوعة من بينهم الساحل الشمالي والجونة.

دنيا سمير غانم في مسرحية روحي أنا

وجدير بالذكر، أن أعلن كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، عن تفاصيل مسرحية جديدة تجمعهم بالفنانة دنيا سمير غانم، تحت اسم “روحي أنا” وذلك بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وكشف مؤلفا العمل كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب من خلال برنامج it’s show time عن التحضيرات المبدئية التي تتم للمسرحية، والتي تعتبر عودة دنيا سمير غانم بعد فترة غياب عن الساحة الفنية دامت لـ 3 سنوات.

وقال أحد مؤلفي مسرحية روحي أنا، أن مضمون العمل هو الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم دنيا سمير غانم، علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف.

دنيا سمير غانم في فيلم تسليم أهالي

وتستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “تسليم أهالي” الذي تشارك به مع والدتها دلال عبد العزيز ويعد أخر أعمالها قبل وفاتها، ويشارك في بطولته أيضا كلا من الفنان هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي والعمل من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وكان من المقرر أن تشارك ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل عالم موازي ولكن تم تأجيله وكان مسلسل "بدل الحدوتة 3" يدور حول 3 قصص تقوم ببطولتها دنيا سمير غانم مع أبطال مختلفين.

وشارك دنيا في القصة الأولى كلا من بيومي فؤاد ومحمد سلام وشيماء سيف، وفي القصة الثانية شاركها الفنان الراحل سمير غانم وعمرو وهبة وأحمد رزق، بينما شاركها في القصة الثالثة هشام ماجد، وأوتاكا.