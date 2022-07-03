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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708571/هريحكم-كلكم-مني-محمد-نجاتي-يهدد-بإعتزال-الفن-لهذا-السبب-فيديو

تحدث الفنان محمد نجاتي عن منشور الإعلامي عمرو الصحصاح الذي قارن فيه بين أميرة كرارة وأحمد نجاتي، وهدد بإعتزال الفن، مؤكدًا أنه ليس لديه رفاهية الأختيار في الأدوار بسبب الإلتزامات التابعة له.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات محمد نجاتي بشأن مقارنته بالفنان أمير كرارة

محمد نجاتي يهدد بإعتزاله الفن: "هريحكم كلكم مني"

وقال محمد نجاتي: “أمير كرارة نجم كبير وهو ما وصلش للي فيه دلوقتي إلا نتيجة تعب وجهد وعرق، وقدر أنه يوصل لحب الناس وقاعدة كبيرة من الجمهور، وعاوز أقول أني ما كانش ليا دخل في ترشيحي لمسلسل محمود المصري، مع محمود عبد العزيز، ترشيحي جاء من خلال الدكتور مدحت العدل وهو حي يرزق يسأل”.

وتابع: “بالنسبة للبوست اللي قال الأستاذ عمرو الصحصاح فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي أنا بمثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة ممكن تكون مش بتاخد بروباجاندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات”.

واختتم كلامه: “مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية”.

محمد نجاتي وقصة أحمد زكي

وجدير بالذكر، أن تحدث محمد نجاتي عن تحويل قصة الفنان الكبير أحمد زكي لعمل فني، مشيرا إلى أن الراحل كان يرفض ذلك في فترة حياته، كما أنه كان يوجد نية لذلك في ذلك الوقت ولكن اعترضت اسرته.

قال محمد نجاتي خلال حوار مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، الذي تقدمه عبر شاشة MBC مصر: “هو مكنش حابب يتعمل قصة حياته، واتقال محمد رمضان وعمرو سعد واتمنى اني أشوف عمل ليه”.

وأضاف كاشفة عن رأيه الشخصي حول من الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي، فقال: “: أكتر حد ممكن يقدم أحمد زكي محمد رمضان.. بيعرف يجيبه بشكل كويس جدا”