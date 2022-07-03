قبل الافتتاح بساعات .. معلومات عن المرحلة الأولى للقطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" عددا من المعلومات الخاصة عن المرحلة الأولى بالمشروع أبرزها :

1- يبدأ الخط من محطة عدلى منصور بمنطقة السلام "أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط" حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2- عدد محطات القطار 12 محطة وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيه، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.

3- المحطات المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى مدينة العاشر هى "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هيليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر فى المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة".

4 - إجمالى عدد القطارات بالمرحل الأولى والثانية 22 قطارا بتكلفة 227 مليون دولار.