القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالوزارة، اليوم السبت، وذلك ضمن جولته الميدانية بمحافظة الإسماعيلية.





تأتى الجولة التفقدية ضمن عدد من الزيارات الدورية الميدانية للمنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والاطلاع على أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفيات، حيث رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى.

أشاد الوزير بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى، علاوة على أشادته بانتظام الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، كما حرص الوزير على تفقد أجنحة المرضى الداخلية، وأثنى على مستوى النظافة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على مكانة وأهمية مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى، فى خدمة المرضى المصابين بالأورام، من سكان الإسماعيلية، وباقى محافظات القناة، حيث يضم المستشفى، مبنى رئيسى مكون من 5 طوابق، ومبنى العيادات الخارجية، ومدرسة التمريض وسكن الأطباء، ومبنى الأشعة التشخيصية والطب النووى والمناظير، ومبنى علاج الأورام والمعامل، ومبنى المشرحة، ومبان خدمية أخرى.

ولفت إلى أن الوزير تفقد عدد من أقسام المستشفى التى تضم (جراحة الأورام، قسم طب الأورام للعلاج الكيماوى الاشعاعى، الطب النووى للمسح الذرى، العناية المركزة، الأشعة التشخيصية التداخلية، معامل التحاليل الطبية، معامل الأنسجة، العلاج الطبيعى والتأهيل البدنى، المناظير للجهاز الهضمى والكبد، مناظير وجراحات أورام المسالك، الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية).

وأوضح «عبدالغفار» أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى 92 سرير بينها أسرة العناية المركزة، والطوارئ، وأسرة جلسات العلاج الكيماوى والاشعاعى، مشيرا إلى أن متوسط تردد المرضى على العيادات الخارجية خلال شهر يونيو 2022 يقدر بـ 6 ألاف مريض، وتم خلال نفس الشهر إجراء 122 عملية جراحية، بينهم 63 جراحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

يذكر أن وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفيى «بلبيس المركزي» والعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ووحدة طب أسرة «سبع آبار شرقية».