انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد جنازة شقيق الفنانة عبير صبري حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - تقام جنازة أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري، غدًا بعد صلاة الظهر، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز 40 عامًا.

دوت الخليج يرصد لكم موعد جنازة شقيق عبير صبري

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي واجب العزاء للفنانة عبير صبري بعد وفاة شقيقها أحمد صبري خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتبت بوسي شلبي عبر انستجرام: “البقاء لله يا حبيبتي ربنا يصبر قلبك يا رب”.

عبير صبري وفيلم فلاح الكونجرس

من جانبه، كشفت الفنانة عبير صبرى، إنها نادمة على المشاركة فى فيلم "فلاح فى الكونجرس" بطولة شعبان عبد الرحيم، واصفة العمل بـ"الأهبل"، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجى على.

وعن مطربيها المفضلين قالت عبير صبرى: "أحب حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمى وروبى وعبد الحليم حافظ وفيروز ومحمد عبد الوهاب والمهرجانات، أنا أحب كل الموسيقى".

وشاركت عبير صبري، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، فى مسلسل "يوتيرن"، والذى عرض على أكثر من قناة فضائية، وهو بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

درست في مدارس القاهرة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعد حصولها على الثانوية العامة، التحقت بجامعة عين شمس في كلية الحقوق، إلا أنها لم تمارس مهنة المحاماة، وبعد وفاة والدها دخلت مجال الإعلام، حيث قامت بتقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان "السينما والصيف" على التلفزيون المصري.

جذبت عبير صبري الأنظار إليها من خلال برنامج "السينما والصيف"، حيث شاهدها المخرج علي عبدالخالق، فقام بمنحها فرصة التمثيل من أول أدوارها في فيلم "الناجون من النار" مع طارق لطفي وأخرجه علي عبد الخالق عام 1994.

وبعد هذا الدور، أعادت التجربة السينمائية عام 1995 في فيلم "عتبة الستات" مع كوكبة من نجوم السينما منهم نبيلة عبيد وصفية العمري وفاروق الفيشاوي ومن إخراج علي عبد الخالق، كما شاركت في مسرحية "فيما يبدوا سرقوا عبدو" من إخراج محسن حلمي.