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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /708568/بعد-تعافيه-إدوارد-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-مرة-أخرى

دوت الخليج يرصد لكم إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا وذلك خلال السطور القادمة

ونشر إدوارد صورة لتحليل فيروس كورونا والذي ظهر أن مسحته إيجابية وذلك عبر خاصية استور بحسابه الرسمي بإنستجرام، وعلق: “كرونا”.

وشارك الفنان إدوارد في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بثلاثة أعمال فنية، هي مسلسلات: “ملف سري، أحلام سعيدة، رانيا وسكينة” وحقق كلًا منهم نجاح كبير.

تفاصيل مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

تفاصيل مسلسل ريا وسكينة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا غادة عادل ونبيل نور الدين، ومي كساب وعماد رشاد وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة، ويروي العمل قصة فريدة الأرستقراطية التي تعد مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء.

وتظهر الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد بالشكل الكوميدي على عكس ما قدمته خلال السنوات الماضية من التراجيدي والدرامي كما أعربت عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

وقالت يسرا في لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: “كان واحشني الكوميدي جدًا السنادي وكنت عاوزة أريح من العياط .. بالصدفة لقيت جمال العدل محضّرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة”.

وبدأ إدوارد فؤاد حياته الفنية كمطرب مثل والده بدر فؤاد، وعازف جيتار في فرقة غناء غربية اسمها «جيبسي» ثم أنتج لنفسه عددا من الأغاني المصورة، قبل أن يلتقطه المخرج الكبير أسامة فوزي ويشركه في دور صغير بفيلمه «بحب السيما»، الذي حصد جوائز عدة وأشترك في بطولته «ليلي علوي» و«محمود حميدة» عام 2004، وبعدها انطلق «ادوارد» في عالم السينما ليشارك في العديد من الأفلام.