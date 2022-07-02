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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /708566/قمة-جديدة-الأهلي-بضرب-موعدا-مع-الزمالك-في-نهائي-كأس-مصر-بعد-الفوز-على-بتروجت

نجح النادي الأهلي في الصعود إلى نهائي كأس مصر العام الماصي، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

دوت الخليج

سجل محمد مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الأحمر، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريز، والذي أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد معه، اليوم الخميس، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت في 30 مايو الماضي على ملعب مُركب محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي في 21 يوليو فريق نادي الزمالك، الذي كان قد تأهل لنهائي كأس مصر على حساب فريق نادي أسوان، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نهائي كأس مصر

ويقام نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك، والفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، يوم الخميس 21 يوليو المقبل، ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيت اللقاء ولا الملعب المقرر أن يحتضن المباراة النهائية لكأس مصر 2021