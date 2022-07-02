«الرسم عالمي الخاص»..مريم تُبدع في رسم الفنانين

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /708563/الرسم-عالمي-الخاصمريم-تبدع-في-رسم-الفنانين

"الرسم عالمي الخاص وخيالي اللي بفضّل اعيش فيه، ويعتبر الإمساك بالفرشاة والجلوس على الكرسي أمام لوحاتي وأنا منعزلة في غرفتي الخاصة مع سماع الموسيقى الهادئة المكان الذي يحتوي قلبي وعقلي، وعندما اريد أن اهرب من ضجيج العالم الخارجي أسرع إلى غرفتى وسط لوحاتي لأنسج لوحات فنية تعكس المشاعر المكبوتة بداخلي واتخلص من المشاعر السلبية" هكذا قالت الفنانة «مريم نشأت» خريجة آداب فرنسي والمقيمة بمحافظة الدقهلية.

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أناملها تُضفي سحراً يحول الأوراق البيضاء إلى أخرى فن مرئي يحاكي ناظريه.. تقول «مريم» بدأت موهبتي في الظهور منذ الصغر وكنت برسم الأنمي وكانت مدرسة الرسم بالمدرسة الإعدادية تمدحني وتشجعني على الرسم لتنمية موهبتي، ولكن توقفت عن الرسم لفترة بعد المرحلة الإعدادية إلى أن وصلت إلى المرحلة الجامعية، ومررت فيها بفترة من التعب وشعرت أنني بحاجة إلى الرسم وقُمت برسم صديقتى، فوجدت بعدها ردود أفعال مذهلة ومشجعة من صديقاتي.

«الناس كلها بتشجعني وبتدعمني»

وأضافت «مريم» طورت نفسي في عالم البورتريه وانطلقت في عالم الفن بعدما وجدت تشجيعات كثيرة على رسوماتي للشخصيات، كما كان يثني الجميع على براعة واحترافية لوحاتي، فقررت إنشاء جروب خاص بلوحاتي وأثبت نفسي وأصبحت أعمل شغل خارجي، وخاصة أن رسم البورتريه الأقرب إلى قلبي لأنه ينتمي إلى عالم الواقعية أي أن رسمة الأشخاص بتكون أقرب إلى الواقع.

«بطور من نفسي يوميا»

تنظر إلى رسوماتها الفنية تجد نفسك كأنك أمام رسومات حقيقية التقطها عدسة مصور وليست ريشتها، موهبة فريدة انطلقت في عالم الفن لتهدي الناظرين أجمل اللوحات الفنية المميزة.. تقول «مريم» شاركت بلوحاتي في معرض مهرجان صحبة فن بدمياط، كما شاركت بلوحاتي في برنامج تلفزيوني، وأطور من رسمي يومياً ووالدي ووالدتي يشجعوني دائماً معنويا ومادياً.

«حلمي أن أشارك في جميع المعارض العالمية»

وأشارت «مريم» بسعى دائما بأن أصنع لي بصمة خاصة في مجال فني، وأن يصبح اسمي في قائمة الفنانين الموهوبين، وأتمنى أن أشارك بلوحاتي في جميع المعارض العالمية، وافتح معرض خاص بي، وكذلك أكاديمية أعلم فيها جميع الأطفال أنواع الفنون.