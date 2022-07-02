التضامن : 122 مليار جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال الـ 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم، أن حجم المساعدات التى تم تخصيصها لبرامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 8 سنوات الماضية وصل إلى 122 مليار جنيه مصرى.
وذكرت أن مصر بدأت فى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية منذ 2014، لمحاربة الفقر الصحى والجهل والفقر السكنى والتعليمى، مشيرة إلى أن التضامن تسدد لـ 105 ألف طالب المصروفات الدراسية لعدم قدرتهم على السداد، وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" مدعوما من خزينة الدولة، حيث وضُعت تحت مظلته مبادرة "فرصة" لتدريب الشباب.
وتابعت:"التضامن تحاول تأسيس منظومة للمساعدات للعمالة غير المنتظمة ومنهم الصيادين وعمال التوصيل والعمالة المنزلية والعمال فى مجال الزراعة".
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