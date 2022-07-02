الرى: عمليات تكريك وتطهير البحيرات ساهمت فى نمو الثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، المهندس محمد غانم، إن هناك مجهودات كبيرة لتطوير البحيرات الشمالية، منها بحيرة المنزلة، مبينا أن عمليات التكريك والتطهير التى جرت خلال الفترة الماضية بالبحيرات سمحت للثروة السمكية بالنمو.





وأضاف غانم - خلال اتصال هاتفى مع برنامج (الحياة اليوم)، الذى تقده الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية (الحياة) اليوم السبت - أن عملية تطوير بحيرة المنزلة مشروع كبيرة للغاية، وهناك تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أن كل جهة معنية تقوم بدور بارز وهام.

وأشار إلى أن عملية تطوير البحيرات الشمالية تتم من خلال مجهود مشرف لعدد من الأجهزة المعنية، مضيفا أن وزارة الموارد المائية والرى نفذت أعمال حماية للشواطئ التى تغذى البحيرة، فضلا عن تنفيذ أعمال تطهير وتكريك لضمان دخول المياه بشكل مستمر إلى البحيرة، منوها فى الوقت نفسه إلى أعمال كبيرة تمت فى بحيرة مريوط ووادى مريوط.

وأوضح أن دخول مياه البحر بشكل مستمر للبحيرة يؤدى إلى تجديد المياه؛ وهو ما ينعكس على تحسين الوضع البيئى للبحيرات، فضلا عن انعكاسه على تطوير الثروة السمكية وتحسين جودة الأسماك فى البحيرة.

وأكد أن عمليات التكريك مستمرة فى أماكن كانت قد امتلأت بالحشائش والترسيبات، كما أن عملية تطوير بواغيز البحيرات تعمل على تجديد المياه وتحسين جودة الأسماك والحياة البحرية بها.