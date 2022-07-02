انت الان تتابع خبر وظائف خالية في إحدى شركات المياه الغازية.. مرتباتها في العالي وشروطها سهلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب العديد من الشباب الذين يريدون الحصول على فرصة عمل ووظائف خالية في جميع المؤسسات الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة، وتهتم وزارة الشباب والرياضة بشكل مستمر بتوفير الكثير من فرص العمل للشباب، ولذلك أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ومع شركة مايكروسوفت ومؤسسات كير مصر للتنمية، وهذا عن طريق مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح في إحدي شركات المياه الغازية.

معلومات عن الملتقي التوظيفي

وتقو وزارة الشباب والرياضة بتنظيم الملتقي التوظيفي وهو يكون غداً الأحد 3 يوليو 2022، ويبدأ في تمام الساعة الـ 10 صباحاً ويستمر إلى الساعة الـ 4 مساءاً.

وظائف خالية في إحدى شركات المياه الغازية

وظيفة سائق

وكشفت الشركة عن حاجتها لسائق لابد أن يكون حاصل على رخصة مهنية أولى أو ثانية أو ثالثة.

ويكون المتقدم إلى هذه الوظيفة بحد أقصى 45 سنة.

ويكون عنده موقف واضح من التجنيد.

من الأفضل أن يكون عنده خبره في مجال التوزيع.

وظيفة المبيعات

ولا يشترط أن يتم الحصول على هذه الوظيفة إلا لمن لديه خبرة فقط.

مميزات وحقوق الحصول على الوظيفة

تعطي الشركة كل من يعملون فيها مرتبات مجزية.

تقدم الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

توفر الشركة للعاملين حوافز وعمولة مجزية عمولة سنوية.

توفر الشركة مواصلات وبدل مواصلات.

اماكن العمل في “عين شمس، المطرية، المرج، السلام، مدينة نصر، مصر الجديدة، العباسية، التجمع، وسط البلد، شبرا، بشتيل، البدرشين، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، منيل شيحة وقليوب”.

شروط التقديم في الوظائف

ويجب على من يريدون التقديم في الوظائف الخالية أن يتوجهوا إلى الموعد الذي ذكرناه ، والتوجه إلى شركة كوكاكولا في الحي السادس بجوار هيئة النقل العام في مدينة نصر.