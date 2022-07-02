انت الان تتابع خبر الحق الفرصة قبل ما تروح – اشتري قطعة أرض بنفس سعر الشقة من وزارة الاسكان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بمجرد أن تعلن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرفق عن طرح وحدات سكنية أو أراضي لغرض السكن، تبدأ عمليات البحث من قبل المواطنين عن الفرصة الأقل تكلفة. ويبقي السؤال الأهم شراء وحدة سكنية أم قطعة أرض؟

وفي الفترة الحالية تطرح وزارة الاسكان مجموعة من المشروعات السكنية سواء وحدات أو قطع أراضي والتي سوف نستعرضها في التقرير التالي حتي يمكن المواطن في إجابة لهذه السئوال:

سعر متر الأرض بـ835 جنيهاً مصرياً في مدن جديدة