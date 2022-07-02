انت الان تتابع خبر الحق الفرصة قبل ما تروح – اشتري قطعة أرض بنفس سعر الشقة من وزارة الاسكان والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بمجرد أن تعلن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرفق عن طرح وحدات سكنية أو أراضي لغرض السكن، تبدأ عمليات البحث من قبل المواطنين عن الفرصة الأقل تكلفة. ويبقي السؤال الأهم شراء وحدة سكنية أم قطعة أرض؟
وفي الفترة الحالية تطرح وزارة الاسكان مجموعة من المشروعات السكنية سواء وحدات أو قطع أراضي والتي سوف نستعرضها في التقرير التالي حتي يمكن المواطن في إجابة لهذه السئوال:
سعر متر الأرض بـ835 جنيهاً مصرياً في مدن جديدة
فتحت باب الحجز أمام المواطنين الراغبين في شراء أراضي سكنية جديدة في 10 مدن جديدة الأسبوع الماضي في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية.
وحددة وزارة الاسكان، أسعار الأراضي التي أعلنت عنها بغرض السكن فقط، حيث أنها قامت بتقسيمها إلي إسكان متوسط “محور الأراضي” – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً
أراضي الإسكان المتوسط:
أوضحت الوزارة أن شهر المتر في مدينة قنا الجديدة يبدأ من 1715 حتي 2010 جنيهات، وفي بني سويف الجديدة يتراوح سعر المتر من 1850 – 2035 جنيهًا، أما في المنيا الجديد فبلغ سعر المتر 1400 جنيه، بينما تراوح سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1785 حتي 2095 جنيهًا للمتر، فيما بلغ سعر أخميم الجديدة 835 جنيهًا للمتر.
أراضي الأكثر تميزًا:
وأضافت الاسكان أن سعر متر الأراضي الأكثر تميزاً في مدينة المنيا الجديدة يتراوح بين 3440 – 3985 جنيهًا، وفي قنا الجديدة بلغ 2060 جنيهًا للمتر، أما في أسوان الجديدة فوصل سعر المتر 2305 جنيهات وبني سويف الجديدة 3200 جنيه للمتر وسوهاج الجديدة 2730 – 3035 جنيهًا للمتر.
شقة الإسكان المتوسط:
تقدم الوزارة نوع أخر من الوحدات هو الشقق السكنية في الإسكان المتوسط في مجموعة من المشروعات وهي مشروع “سكن مصر – ودار مصر” حيث يبلغ سعر مليون جنيه في بعض المدن، ويجري طرح الوحدات بمساحات تتراوح بين 100 متر و150 مترًا، أما سعر الشقة في “سكن مصر” تصل مساحتها إلى 115 مترًا، يصل إلي 750 ألف جنيه.
ولذلك يمكن الحصول علي قطع أرض في المدن الجديدة أفضل من شراء شقة سكنية ، حيث أنها توفر عدد من الوحدات السكنية علي الرغم أن في الأرضي يتم البناء علي مساحة 40% فقط من المساحة الكلية ويتم زراعة باقي المساحة.