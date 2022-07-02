انت الان تتابع خبر نداء هام من مصر للطيران للمسافرين لهذه الدولة – اتصلوا بهذه الأقام بسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت شركة مصر للطيران بطلب هام إلي جميع المواطنين المسافرين إلي مطار “شخيبول” بأمستردام في هولندا، وذلك عبر بيان لها خلال الساعات الماضية.

وطالبت مصر للطيران ، كافة المسافرين خلال الفترة 7 يوليو الحالي حتي يوم 31 من الشهر نفسه بظرورة مراجعة مواعيد الحجزوات لهم بعد تحديد وتقليص السعة الاستيعابية اليومية للتشغيل مبطار “شخيبول” ، والذي سوف يترتب عليه تقليل أعداد الركاب المسافرين يوميا.

وحددت الشركة مجموعة من الأرقام التي يستطيع المسافرين من خلالها الاستعلام عن مواعيد الحجوزات الخاصة بهم إلي هولندا وهي رقم 1717 من أي محمول أو على رقم 97142306666+ دوليا أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي