انت الان تتابع خبر أماكن وأسعار استخراج الرقم القومي.. وزارة الداخلية سهلتها عليكم وخليتها دليفري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر وزارة الداخلية في تقديم خدمات جماهيرية لكل المواطنين، وهذا بجانب الكثير من التسهيلات الجديدة لكل من يريدون الحصول على إصدارات قطاع الأحوال المدنية، وهي التي تشمل على استخراج بطاقة الرقم القومي “البطاقة الشخصية” للمرة الأولى وتجديد البطاقة وإصدار شهادة الميلاد المميكنة أو إصدار شهادة الوفاة وجميع الإصدارات التي يقوم قطاع الأحوال المدنية على إصدارها.

أماكن وأسعار استخراج الرقم القومي لجميع المواطنين

وقررت وزارة الداخلية مد فترة العمل بمكاتب سجلات الأحوال المدنية لاستخراج الإصدرات من بطاقة الرقم القومي، وأيضاً شهادات الميلاد والقيد العائلي والوفاة والطلاق وغيرها، وهذا بغرض التيسير على المواطنين ومنع التكدس والازدحام داخل مقرات السجلات الخاصة بالأحوال المدنية في القاهرة وكل المحافظات، واستخراجها يكون من هنا، أو الاتصال على رقم 15340.

وأصدرت الداخلية قرار بإفتتاح 8 مكاتب للسجل المدني في العديد من المولات التجارية بالقاهرة والجيزة، وهي التي يكون من خلالها استخراج جميع الإصدارات ومنها الرقم القومي بشكل فوري بمبلغ يصل لـ 308 جنيهات، وذلك بجانب مد ساعات العمل للساعة الخامسة في الكثير من سجلات الأحوال المدنية.

1- المركز النموذجي بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

2- دار مناسبات مسجد الشرطة ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

3- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

4- مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

5- داندي مول ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

6- سيتي سنتر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

7- مول سيتي ستارز (بمحافظة القاهرة).

8- مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

9- ميناء القاهرة الجوى.

10- مول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة.

11- مول العرب بمحافظة الجيزة.

12- مول طنطا بمحافظة الغربية.

تكلفة استخراج البطاقات الشخصية 2022

305 جنيهات رسم استخراج الرقم القومي بشكل فوري من أي مول تجاري من المولات الموجودة بها الخدمة.

170 جنيهاً رسم الاستمارة «vip» أو المميزة ويكون الاستلام في اليوم التالي

.120جنيهاً رسم الاستمارة العاجلة «مستعجل» ويكون الاستلام خلال أسبوع.

45 جنيهاً رسم البطاقة العادية ويكون الاستلام بعد 15 يومًا من تاريخ تسليم الاستمارة.