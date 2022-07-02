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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /708560/تكريم-لاعبى-نادى-جديلة-الرياضى-الحاصلين-على-المراكز-الأولى-فى-بطولة-الجمهورية

شهدت محافظة الدقهلية تكريم لاعبى نادى جديله الرياضى الحاصلين على المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية .

دوت الخليج جاء ذلك فى يوم أكثر من رائع بحضور الكابتن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو والكابتن عصام رشاد نائب رئيس الاتحاد و وأعضاء مجلس الاتحاد المصرى وأعضاء منطقة الدقهليه. وأشاد رئيس الاتحاد بالمجهود المبذول من جانب مجلس ادارة نادى جديلة الرياضى برئاسة بكر الحنفى وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء باللعبة والتحفيز المستمر للاعبين. تكريم لاعبى نادى جديلة الرياضى الحاصلين على المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية وفى سياق متصل أكد رئيس مجلس الاداره و د.أحمد جبريل عضو مجلس الادارة على تقديم الدعم المستمر للاعبين حتى وصولهم لمنصات التتويج وتمثيل مصر فى المحافل الدولية

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