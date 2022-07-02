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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /708558/ممثل-الأغلبية-البرلمانية-الرئيس-السيسي-حمل-روحه-على-كفه-وأنقذ-مصر-من-الإخوان-فى-30يونيو-فيديو

قال المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، إن تاريخ ثورة 30 يونيو يختلف عن كل التواريخ المحفورة في ذاكرة المصريين من قبل، فهو نقطة الانطلاق من اللادولة التي كان يرغبها الإخوان، إلى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو حافظت على مصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تتحدث باسم الدين.

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وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة، المذاع على شاشة قناة المحور: «هذا التاريخ – 30 يونيو –جعلنا نكتشف أن لدينا قائد قدر يحافظ على هذه البلد، وأنقذها وانحاز للشعب وقدر يحافظ على كل حتى في أرض مصر، فهو قائد وعد فأوفى بوعده أنه محدش قدر يمس المواطن المصري، وجميعنا نتذكر كلماته أنه لا أحد يسيطتع أن يمد يده من الجماعات الإرهابية على المواطن المصري.. وهذه نقطة مهمة جدا في تاريخ مصر، في وسط كل التهديدات التي كنا نعيشها، سواء كانت داخلية أو خارجية».

وتابع ممثل الأغلبية: «الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على الدولة والانطلاق بها فيما بعد لتحقيق العديد من الإنجازات، وبعد 9 سنوات نقدر نقول إننا حققنا أهدافنا وكل اللي وعد بيه زعيمنا وقائدنا اتنفذ على أرض الواقع»، مستعرضًا بعض الإنجازات التي ححقتها الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية: «اليوم نرى مشروع القرن حياة كريمة، واللي كلنا كمصريين كنا بنحلم بيه، وإنجازات تتحق عىى أرض الواقع، وصحة آمنة ومتكاملة للمواطن، ومشروعات قومية في كل مكان، والاقتراب من الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، وإنجازات أخرى تحتاج إلى الكثير للحديث عنها».

وأردف: «هنفضل نقول إن الوطن يدين للشعب المصري أولا ثم للقائد العظيم عبد الفتاح السيسي، بسبب ثورة 30 يونيو لأنه حمل روحه على كفه وأنقذ مصر من الإخوان وقائد المسيرة، ونجدد العهد كحزب مستقبل وطن إننا وراه وفي ضهر وقادرين بيه إننا نعدي كل صعب».

وأشار إلى أن التاريخ سيكتب عن الرئيس السيسي كثيرًا وسيتوقف عنده التاريح كثيرًا، وكيف أنه استطاع أن يغير من شكل البلد، وينطلق بها هذه الإنطلاقة في 9 سنوات فقط.وتحدث عن أهم الملفات التي أولها الرئيس اهتمامًا، قال: «بناء الإنسام المصري من أهم المفات التي تحرك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من مؤتمرات الشباب، والخطابات المتعددة مع كل فئات الشعب، والتركيز على ملف التحرش وذوي الإعاقة، وكل المفات التي تركز على بناء الإنسان واحترامها».

أما عن صناعة الوعي، فذكر: «رأينا الرئيس يشدد على أهمية الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في صناعة التوعية، والشعب المصري على قدر الثقة في وعيه، والدليل أننا نحتفل اليوم بذكرى نزوله إلى الشارع، لكي يحافظ على وطنه ضد جماعة إرهابية حاولت تخطف الوطن».

ممثل الأغلبية البرلمانية: الرئيس السيسي حمل روحه على كفه وأنقذ مصر من الإخوان

واحتتم: «على مر التاريخ، لم تشهد مصر هذه الطفرة في كل المجالات بالتوازي دون التقصير في أي ملف، دون العمل في ملف على كحساب آخر، كما حدث في الـ 9 سنوات الأخيرة على يد الرئيس عبدج الفتاح السيسي، رأينا مصر جديدة التي وعد بها، ورأينا إنجازات تحدث بشكل يومي».