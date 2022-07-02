وفاة شقيق الفنانة عبير صبري وتشييع جثمانه غدًا

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /708557/وفاة-شقيق-الفنانة-عبير-صبري-وتشييع-جثمانه-غدا

توفى خلال الساعات القليلة الماضية أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري والإعلامية مروة صبري، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه غدًا، ولم يتم تحديد أي تفاصيل أخرى عن موعد العزاء.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة شقيق الفنانة عبير صبري

وجدير بالذكر، أن كشفت النجمة المصرية عبير صبري عن سبب ارتدائها الحجاب في فترة من حياتها، و ذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج "ليالي Ten" عبر قناة Ten TV.

وقالت عبير صبري: في فترة سبت الشغل وكان وقتها عندي إشكاليات فكرية ودينية، مكنتش اعرف ازاي احلها.. وكان الاتجاه السائد وقتها أن الفن حرام وأننا نسيب الشغل ونلبس الحجاب، وتأثرت بالموجة دي.

وتابعت: كان المحرك الأساسي وفاة ابنة شقيقتي، توفيت وهي طفلة صغيرة، ابتعدت لسنوات عن العمل، ثم حدث "يوتيرن" جديد في حياتي وعدت للتمثيل.

عبير صبري نادمة على مشاركتها في هذا الفيلم

من جانبه، كشفت الفنانة عبير صبرى، إنها نادمة على المشاركة فى فيلم "فلاح فى الكونجرس" بطولة شعبان عبد الرحيم، واصفة العمل بـ"الأهبل"، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجى على.

وعن مطربيها المفضلين قالت عبير صبرى: "أحب حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمى وروبى وعبد الحليم حافظ وفيروز ومحمد عبد الوهاب والمهرجانات، أنا أحب كل الموسيقى".

وشاركت عبير صبري، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، فى مسلسل "يوتيرن"، والذى عرض على أكثر من قناة فضائية، وهو بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

درست في مدارس القاهرة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعد حصولها على الثانوية العامة، التحقت بجامعة عين شمس في كلية الحقوق، إلا أنها لم تمارس مهنة المحاماة، وبعد وفاة والدها دخلت مجال الإعلام، حيث قامت بتقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان "السينما والصيف" على التلفزيون المصري.