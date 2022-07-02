زوجة تعرضت للطعن من زوجها بدمياط: جوزي بيقولي أنا جالي أمر من ربنا أني أقتلك ولازم تسمعي الكلام|فيديو

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /708552/زوجة-تعرضت-للطعن-من-زوجها-بدمياط-جوزي-بيقولي-أنا-جالي-أمر-من-ربنا-أني-أقتلك-ولازم-تسمعي-الكلامفيديو

أصبح القتل ظاهرة شائعة في المجتمع في الآونة الأخيرة، خاصة قتل الرجل زوجته، والعكس، فصارت الحياة بين الزوجين لا تخلو من ضرب وإهانه، فخربت البيوت وشردت، حيث توضح السيدة لطافة تعرضها للضرب من زوجها حسب قولها.

التقى دوت الخليج بالسيدة الدمياطية لطافه، ابنة محافظة دمياط، وكيف أن زوجها حاول قتلها؟ معتدياً عليها بسلاح أبيض.

خلافات أسرية

أشارت السيدة الدمياطية لطافة، إلى وجود خلاف سابق بينها وبين زوجها استمرأكثرمن شهر ونصف، مشيرةً أنها مقيمة في بيت عائلتها، وأنها كانت على خلاف مستمر مع زوجها.

وأضافت لطافه، أن زوجها يعمل سائق توكتوك، وفي طريقها للعمل خرج زوجها أمامها حاملاً في أحد يديه سلاحاً أبيض، وهي تسيرفي إحدى طرق محافظة بورسعيد بالقرب من مدينة رأس البر، قام زوجها بتهديدها على أن تعود معه لبيته أو قتلها.

«جوزي اعتدى عليا بالسكين»

وأوضحت السيدة الدمياطية، أن زوجها لم يكن على دراية بمكان عملها، فخرج أمامها واعتدى عليها بالسلاح الأبيض، مسبباً لها جرحا في رقبتها و 3 جروح في بطنها، مشيرةً أن سيدة كانت تمشي أمامها فصرخت عند رؤيته يعتدي عليها، فاجتمع العاملين في أمن الشاطيء وقاموا بمسكه وتسليمه لرجال الشرطة.

«بيقولي لو مرجعتيش البيت هقتلك»

وأكدت لطافة، أن أخت زوجها أخبرت أخوها بمكان عملها وقام بإرسال تهديدات صريحة لأسرتها بقتلها، مهدداً إياها برجوعها لبيتها أو قتلها، مشيرةً إلى أنه اعترف أمام رئيس النيابة، أنه "أتى له أمر من الله بقتلها وأنه رسول وعلى بينة ويجب قتلها"، لافتةً أنها توجهت للمستشفى للفحص وعلاجها.

وذكرت المعتدى عليها، أن زوجها أخبر أولاده أنه يريد من زوجته أن تقوم بجمع مبلغ من المال مقابل طلاقها، مشيرة أنه "قام بخطف ابنه ونام به على الطريق 4 ايام"، موضحةً أنها قامت بإعداد محضر، تتهمه بخطف ابنها، مشيرةً أن "أخت زوجها، أخبرتها أنه كان يأخذ ولدها وينام به في المقابر".

والدة لطافة: أنا عايزة بنتي تعيش في أمان

وقالت والدة المعتدى عليها، إنها ذهبت لقضاء حاجة لها، وبعد عودتها أخبرها زوجها، أن ابنتها طعنها زوجها 3 طعنات في بطنها، وتطالب بحماية ابنتها وعدم التعرض لها من قبل زوجها، موضحةً أن ابنتها لديها 4 اولاد، تعمل من أجل تربيتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بعيداً عن والدهم.